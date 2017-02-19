Германия завоевала семь золотых медалей на чемпионате мира по биатлону

Немец Симон Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Он преодолел 15 км дистанции с четырьмя огневыми рубежами без промахов, а на финише опередив Йоханнеса Бе на 9 секунд. Норвежец, год назад ставший чемпионом мира в этой дисциплине, завоевал свое третье серебро на ЧМ-2017. Ранее он финишировал вторым в спринте и гонке преследования.

Третьим стал австриец Симон Эдер, проигравший Шемппу 10,1 секунды. Лидер сборной России Антон Шипулин второй раз на этом чемпионате мира занял четвертое место. На прошлой неделе он показал такой же результат в гонке преследования. С двумя промахами Шипулин проиграл чемпиону 25,3 секунды.

Победитель пяти последних розыгрышей Кубка мира в общем зачете и лидер нынешнего сезона француз Мартен Фуркад впервые на ЧМ-2017 остался без медалей, с тремя промахами став пятым. Ранее занял второе место в смешанной эстафете, финишировал третьим в спринте, победил в гонке преследования, завоевал бронзу в индивидуальной гонке и выиграл серебряную награду в мужской эстафете. Всего у Фуркада 25 медалей на чемпионатах мира — 11 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые.

Помимо Шипулина в масс-старте приняли участие еще два российских биатлониста. Евгений Гараничев с двумя штрафными кругами занял 11-е место. Максим Цветков не закрыл три мишени на огневых рубежах, показав 26-е время.