Турция признала наличие разногласий с Россией по Крыму и Асаду

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу настаивает, что, несмотря на потепление в отношениях с Россией, у Москвы и Анкары остаются расхождения по принципиальным вопросам, сообщает 19 февраля «Европейская правда».

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Россия — наш торговый партнер, мы имеем много совместных проектов, но это не значит, что мы во всем согласны с Россией», — отметил глава турецкого МИДа.

По его словам, политические отношения между Турцией и Россией основываются на принципах, и еще до инцидента с Су-24 были проблемы в отношениях с Москвой, связанные с Крымом.

«Мы не приняли «аннексию» Крыма. У нас разные позиции в отношении режима [президента Сирии Башара] Асада, и эти разногласия сохраняются», — объяснил Чавушоглу.

В то же время министр упрекнул европейские страны за непоследовательность по поводу отношений Турции и России.

«После инцидента многие страны НАТО и ЕС советовали нам нормализовать отношения с Россией... Мы нормализовали, и после этого меня начали спрашивать, зачем мы это сделали», — добавил он.

Ранее Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не признает российский статус Крыма.