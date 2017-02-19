Под Тулой пьяный водитель на снегоходе сбил четырех девочек

В Куркинском районе Тульской области водитель снегохода сбил четырех девочек и скрылся с места происшествия, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы областного УМВД Андрея Ярцева.

«В дежурную часть отделения полиции «Куркинское» поступило сообщение, что в 12.45 в поселке Куркино на улице Парковая мужчина, управлявший снегоходом «Pantera Arctic», сбил четырех девочек 10–11 лет. После этого мужчина с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Девочки с телесными повреждениями были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

«Чуть позже виновник ДТП был задержан и доставлен в дежурную часть отделения полиции. Им оказался 57-летний житель Московской области. Проведенный экспресс-анализ показал наличие алкоголя в количестве 0,82 мг/литр», — сообщили в МВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.