Крупнейшую в мире парусную яхту Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре

Крупнейшая частная парусная яхта «А» (Sailing Yacht A), построенная по заказу совладельца «Еврохима» Андрея Мельниченко, была арестована в Гибралтаре по иску немецкой судостроительной верфи Nobiskrug на €15,3 млн. Об этом сообщает издание Yacht Harbour.

Яхта, построенная Nobiskrug, вышла из немецкого города Киль 5 февраля. Несколько дней назад она прибыла в Гибралтар для прохождения отделочных работ и ходовых испытаний в Испании. Яхта должна была быть доставлена Мельниченко поздней весной 2017 года.

В Nobiskrug заявляют, что компания-владелец Valla Yachts Limited нарушила контракт, не выплатив окончательный взнос в размере €9,8 млн. Дедлайн для взноса был установлен на 27 января. Верфь также требует еще €2,6 млн и €2,9 млн за долги субподрядчиков по накладным и спорные заказы, заключенные во время постройки. Таким образом, общая сумма претензий €15,3 млн. С 18 февраля парусная яхта «А» находится под надзором адмиралтейства Гибралтара.

В Valla Yachts Limited назвали арест яхты «поразительным» для Nobiskrug.

«В проектах подобного масштаба нередко остаются нерешенные вопросы, выплата 9 млн до 27 января была частью переговоров между владельцем и верфью», — заявил пресс-секретарь компании изданию Yacht Harbour. По его словам, когда яхта покинула Киль 5 февраля, в компании предположили, что «спор идет к разрешению», на следующей день деньги были переведены на отдельный депозитный счет. Однако теперь все деньги находятся в арбитражном суде, отметили в компании.