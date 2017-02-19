Сенатор Грэм предупредил Францию и ФРГ о вмешательстве России в выборы

Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что Франция и Германия могут стать следующими странами, в предвыборный процесс которых может вмешаться Россия. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает 19 февраля Bloomberg.

«Обращаюсь к нашим немецким друзьям — вы следующие. [Говорю] нашим друзьям во Франции — они идут за вами. А моему другу [министру иностранных дел России Сергею] Лаврову [говорю] — надеюсь, что вы понесете последствия за то, что вы и ваш режим делают для демократии», — сказал Грэм.

Он пообещал, что Конгресс будет продвигать законопроект, который предусматривает санкции США в отношении России за то, что Москва, по мнению Вашингтона, вмешивалась в президентскую кампанию и влияла на выборы. Американские власти также изучат методы, чтобы обезопасить себя от возможного вмешательства других стран по примеру России.

​«2017-й будет годом, когда Россия получит по заднице в Конгрессе», — пообещал Грэм.

Сенатор, выступая на конференции, также заверил, что преимущественно республиканский Конгресс будет расследовать вмешательство России, несмотря на то, что хакерские атаки были совершены на серверы демократической партии, как считают американские власти. «Потому что если мы этого не сделаем (проведем расследование. — РБК), в следующий раз это могут сделать китайцы или иранцы, а атаки могут быть совершены против республиканцев», — сказал Грэм.