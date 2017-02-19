В Германии заявили о планах депортировать рекордное число мигрантов

В 2016 году Германия депортировала рекордные 80 тыс. мигрантов, которые получили отказ на предоставление убежища. Однако количество депортированных возрастет в 2017 году, заявил 19 февраля глава ведомства канцлера ФРГ Петр Альтмайер газете Bild.

Так, в 2016 году из въехавших в Германию мигрантов около 700 тыс. получили статус беженца, в то же время заявки 300 тыс. человек на получение убежища в Германии не были одобрены. «Мы хотим, чтобы они как можно скорее вернулись назад, иначе пострадает репутация нашего государства», — заметил Альтмайер. Глава ведомства отметил, что это особенно относится к мигрантам, совершившим преступления или представляющим угрозу безопасности ФРГ.

По словам Альтмайера, федеральное ведомство по делам миграции и беженцев «очень тщательно изучает, в какие страны могут быть депортированы беженцы». «В Афганистане есть города и регионы, в которых возвращенные мигранты могут жить в безопасности», — заключил Альтмайер.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не допустит повторения неконтролируемой миграции, как в 2015 году, когда в страну въехали сотни тысяч беженцев. Меркель таким образом планирует заполучить голоса недовольных политикой открытых дверей избирателей перед выборами канцлера Германии, которые состоятся в 2017 году, отмечает Reuters.

За последние 18 месяцев Германия приняла более одного миллиона беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, также сообщает агентство.