В Донбассе договорились о прекращении огня для ремонта питающей Авдеевку ЛЭП

В Донбассе достигнута договоренность о прекращении огня с обеих сторон с 12.00 до 16.00 мск в целях проведения ремонтных работ на линии электропередачи, питающей Авдеевку. Об этом сообщается 19 февраля на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что накануне в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной ЛЭП, после чего было частично прекращено электроснабжение города.

«По состоянию на 12 часов (13.00 мск) 19 февраля есть договоренность о прекращении огня с обеих сторон с 11.00 (12.00 мск) до 15.00 (16.00 мск) 19 февраля. В 12.00 (13.00 мск) для проведения работ по разминированию и в дальнейшем для ремонта высоковольтных линий направлены пиротехническое подразделение Вооруженных сил Украины и ремонтная бригада ООО «ДТЭК высоковольтные сети», — говорится в сообщении ведомства.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 128 человек и 32 единицы техники, при этом от ГСЧС — 67 человек и 24 единицы техники.