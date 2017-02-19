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19.02.2017 16:27

Во Владивостоке задержали организаторов митинга против установки ЭРА-ГЛОНАСС

Во Владивостоке полиция задержала организаторов митинга против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы автомобили. Об этом сообщает 19 февраля пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

«Задержаны шесть граждан за нарушение общественного порядка. Правонарушители доставлены в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что в отношении задержанных составили административные протоколы по факту нарушения порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

По словам источника в силовых структурах региона, всех задержанных на привокзальной площади Владивостока доставили в суд.

«Двое организаторов уже оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый. Судебные заседания в отношении остальных четверых еще продолжаются», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста во Владивостоке собирали подписи под резолюцией с предложением отменить обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили.

Источник: "Газета.ру"


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