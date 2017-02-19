В Москве сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали участника массовой драки

На западе Москвы сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали участника массовой драки, который попытался скрыться на автомобиле, передает 19 февраля ТАСС со ссылкой на управление вневедомственной охраны Росгвардии.

«Около 5.00 19 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что на Инициативной улице происходит массовая драка. Сотрудники Росгвардии установили личности зачинщиков драки. В ходе разбирательства один из подозреваемых оттолкнул сотрудника Росгвардии, сел в свой автомобиль и попытался скрыться».

Отмечается, что участник драки чуть не наехал своим автомобилем на правоохранителя.

При задержании хулигана сотрудник Росгвардии выстрелил несколько раз в воздух из табельного оружия, а затем по колесам машины.

Подозреваемый был задержан в парковой зоне. Им оказался 36-летний москвич в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.