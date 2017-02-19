В Колпино нашли мертвого представителя ЛГБТ с разрезанной шеей

Погибшего с порезами и следами ушибов нашел сосед в квартире на Пролетарской улице в Колпино.

По информации «Фонтанки», около 19 часов 18 февраля в полицию Колпинского района Петербурга позвонил житель дома 133 по Пролетарской улице. Он сообщил, что обнаружил своего 45-летнего соседа по лестничной площадке мертвым.

По данным «Фонтанки», при осмотре трупа сотрудники Следственного комитета зафиксировали на его теле следы многочисленных ушибов, резаную рану шеи и повреждение носа.

Как стало известно «Фонтанке» из беседы с сотрудником 55-го отдела полиции Колпинского района, «мужчина был гомосексуалом».

Несмотря на то что судмедэксперты еще не дали своего заключения о причине смерти, Следственный комитет района уже возбудил уголовное дело по убийству.

Напомним, что неделю назад за убийство транссексуала в Петербурге был арестован патологоанатом.