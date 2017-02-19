Как «тревожная кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС доведет до истерики

С нового года все новые и ввезенные в Россию автомобили должны быть оборудованы кнопкой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Петербургский автомобилист приобрел в США редкий пикап и решил сам заняться оформлением.

Кнопка экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС срабатывает во время аварии и передает данные ГИБДД и медикам. Новые требования о ее наличии усложнили жизнь автомобилистам, дилерам и импортерам. На авторынке растут цены, сократилось число ввозимых моделей, а на таможнях собираются сотни машин, которые владельцы приобрели, но не могут забрать. Не получается соблюсти закон даже у тех, кто хочет самостоятельно установить в свой автомобиль «тревожную кнопку».

Первопроходцы легких путей не ищут – но в случае с ЭРА-ГЛОНАСС их и не оказалось.

Петербуржец Андрей Колесов приобрел в США дорогой и редкий пикап (даже марку машины не называет), выпущенный в 2016 году. Ввезти автомобиль в Россию до вступления в силу закона об ЭРА-ГЛОНАСС не успел, поэтому как законопослушный гражданин решил всё сделать сам. Но для того, чтобы соблюсти новые правила, нужно очень много побегать и немало заплатить, правда, до сих пор неясно, кому давать деньги.

Сколько сил и средств ему понадобилось – читайте про личный опыт в материале "Водителя Петербурга".