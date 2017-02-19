Минобороны начало "арктический марш" новой военной техники

Минобороны начало испытания новых образцов военной техники в Арктике. В арктической экспедиции участвуют специалисты Главного автобронетанкового управления МО России и представители промышленности.

«В ходе совершения автономного марша протяженностью более 2000 км будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур (до минус 60 градусов Цельсия) обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность образца к выполнению задач, поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, особенности движения по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 м/с и других особенностей Крайнего Севера», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Экспедиции предстоит пройти от поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду, покрывающему море Лаптевых и проливы между островами, а также по прибрежной зоне, рассказали в Минобороны.

В ходе испытаний гражданские специалисты и военные исследуют особенности эксплуатации армейских снегоходов, двухзвенных гусеничных транспортеров, специальных транспортных средств на шинах сверхнизкого давления, ​кузовов-контейнеров, каркасно-надувных быстровозводимых палаток, водоочистительных и опреснительных установок, средств медицинского обеспечения.

В декабре 2016 года начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан заявлял, что Воздушно-космические силы усилят контроль воздушного пространства над Арктикой. По его словам, радиотехнические войска ведут «серьезную работу по усилению контроля воздушного пространства в арктической зоне» России. Подразделения этих войск «развернуты и круглосуточно несут боевое дежурство» на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новая Земля, Новосибирские острова, в районе населенного пункта Тикси, острове Врангеля и мысе Шмидта.