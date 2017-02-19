Трамвай развалился на две части на проспекте Просвещения

Трамвай 58-го маршрута перекрыл дорогу в сторону проспекта Энгельса сразу за перекрестком проспектов Просвещения и Культуры днем 19 февраля. Два вагона трамвая практически оторвались друг от друга.

Об искореженном на путях и проезжей части трамвае сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Машины могут объехать вагон по крайней правой полосе, вся остальная часть дороги в сторону метро "Проспект Просвещения" занята трамваем.

Как сообщили "Фонтанке" в ГУП "Пассажиравтотранс", трамвай сошел с путей во время поворота на проспект Культуры в 14:36 по неустановленным причинам, пострадавших во время ДТП нет. "На место выехала аварийно-восстановительная бригада, они уберут трамвай с дороги", – уточнили в пресс-службе предприятия.