Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия
Сколько же участников собрал сегодня крестный ход вокруг Исаакиевского собора? Петербургская епархия настаивает на 12 тысячах слушавших богослужение в соборе и 15 тысячах участников хода, данные ГУ МВД – восемь тысяч прошедших вокруг собора, а музейные работники Исаакия говорят о четырех тысячах человек, основываясь на данных о вместимости собора.
Отметим также, что пресс-служба Санкт-Петербургской духовной академии разослала сегодня в СМИ релиз, в котором указано: "Пришедшим на богослужение раздали более трех с половиной тысяч номеров журнала "НЕБО"".
"Фонтанка" предлагает читателям посмотреть видео и самим оценить число участников крестного хода:
Напомним, перед началом крестного хода архиепископ Амвросий произнес в соборе довольно необычную в сегодняшней ситуации речь, призвав не политизировать процесс передачи храма РПЦ и объявив, что "у Бога нет врагов".
Справка:
17 февраля все ведущие федеральные СМИ сообщили: решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.
Тем временем ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили предать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.
Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.
В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек. В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом.