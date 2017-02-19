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19.02.2017 15:01
54 Комментариев

Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия

Сколько же участников собрал сегодня крестный ход вокруг Исаакиевского собора? Петербургская епархия настаивает на 12 тысячах слушавших богослужение в соборе и 15 тысячах участников хода, данные ГУ МВД – восемь тысяч прошедших вокруг собора, а музейные работники Исаакия говорят о четырех тысячах человек, основываясь на данных о вместимости собора.

Отметим также, что пресс-служба Санкт-Петербургской духовной академии разослала сегодня в СМИ релиз, в котором указано: "Пришедшим на богослужение раздали более трех с половиной тысяч номеров журнала "НЕБО"".

"Фонтанка" предлагает читателям посмотреть видео и самим оценить число участников крестного хода:

Напомним, перед началом крестного хода архиепископ Амвросий произнес в соборе довольно необычную в сегодняшней ситуации речь, призвав не политизировать процесс передачи храма РПЦ и объявив, что "у Бога нет врагов".

Справка:

17 февраля все ведущие федеральные СМИ сообщили: решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны.

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.
Тем временем ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили предать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.
Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.
В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек. В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом.


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комментарии пользователей (54)
Temp
19 февраля 2017 г. 17:19
Циник: А вам это к чему??
5469833321e0c_1416201011[1]
kot-masilij
19 февраля 2017 г. 17:15
azul: тысячи полторы, от силы. ну, подумаешь, на порядок ошиблись!
Temp
19 февраля 2017 г. 17:11
"17 февраля все ведущие федеральные СМИ сообщили: решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны." Все с ним было согласовано, просто выжидал, что из этой фигни выйдет и примкнуть, так сказать, к полезному для себя варианту.
shust
19 февраля 2017 г. 17:08
верующих было "аки песок"))) спс поржал.
Greypp
19 февраля 2017 г. 17:06
repa: А что храм, это сейчас не супермаркет? Хотя, как мне помниться, из литературы, однажды Иисус по-пацански разобрался с торгашами. А эти, либо основ не читали, либо никого не боятся.
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