Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия

Сколько же участников собрал сегодня крестный ход вокруг Исаакиевского собора? Петербургская епархия настаивает на 12 тысячах слушавших богослужение в соборе и 15 тысячах участников хода, данные ГУ МВД – восемь тысяч прошедших вокруг собора, а музейные работники Исаакия говорят о четырех тысячах человек, основываясь на данных о вместимости собора.

Отметим также, что пресс-служба Санкт-Петербургской духовной академии разослала сегодня в СМИ релиз, в котором указано: "Пришедшим на богослужение раздали более трех с половиной тысяч номеров журнала "НЕБО"".

"Фонтанка" предлагает читателям посмотреть видео и самим оценить число участников крестного хода:

Напомним, перед началом крестного хода архиепископ Амвросий произнес в соборе довольно необычную в сегодняшней ситуации речь, призвав не политизировать процесс передачи храма РПЦ и объявив, что "у Бога нет врагов".