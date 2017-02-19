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19.02.2017 14:29

«Ростех» заявил о планах поставки четырех Ми-17 в Таиланд

Россия в 2017 году намерена поставить четыре военно-транспортных вертолета Ми-17В5 в Таиланд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя гендиректора российской компании Виктора Кладова.

«Таиландская сторона чрезвычайно довольна эксплуатацией Ми-17В5, и у нас есть дополнительные заявки на эти машины, они реализуются по мере наличия бюджетного финансирования, Бангкок их дозакупает», — сказал собеседник агентства во время выставки вооружений IDEX-2017.

Агентство отмечает, что Таиланд будет использовать российские вертолеты для устранения последствий стихийных бедствий, а также для развертывания войск.​

Источник: РБК


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