В Гомеле митингующие против «налога на тунеядство» призвали Лукашенко уйти в отставку

В белорусском Гомеле проходит акция протеста против декрета №3 (также известного как «декрет о тунеядцах»), несмотря на запрет городских властей, сообщает радио «Свобода».

Отмечается, что акция проходит на площади Восстания. По данным журналиста «Свободы» Игоря Лосика, не менее 2–3 тыс. человек пришло на акцию.

На опубликованном в твиттере видео можно услышать главный лозунг пришедших на акцию. Они призвали президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку: «Нет декрету номер три — Лукашенко, уходи!»

По словам Лосика, «никогда еще столько человек на протест в Гомеле не выходило».

Ранее похожая акция протеста прошла в Минске. Протестующие потребовали отменить «декрет о тунеядцах», «вернуть свободные и честные выборы», а также прекратить повышение тарифов ЖКХ и пенсионного возраста.