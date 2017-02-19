Полиция насчитала 8 тысяч верующих на крестном ходе у Исаакия, епархия - больше 12
Полиция насчитала около восьми тысяч верующих на крестном ходе у Исаакиевского собора в Петербурге, состоявшемся днем 19 февраля. Об этом "Фонтанке" сообщили в Смольном со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области.
Изначально в епархии планировали 10 тысяч участников, однако, по данным правоохранителей, явились на крестный ход меньше. В епархии, впрочем, считают по-другому: по данным организаторов хода, на него пришли не менее 12 тысяч человек.
Отметим, что ранее "Фонтанка" сообщала – со ссылкой на подсчёты сотрудников музея – о четырех тысячах человек. Такую оценку они дали, рассчитав, что часть храма, не являющуюся музеем, может заполнить шесть тысяч человек, но, так как люди стояли неплотно, то число прихожан на этом богослужении явно меньше.
Между тем, в петербургской епархии утверждают, что собор может собрать в два раза больше верующих. По мнению представителей РПЦ, "Фонтанка", публикуя иные данные, вводит в заблуждение читателей. "По нашим данным, в храме молилось около 12 тысяч. В крестном ходе участвовало около 15 тысяч человек", – заявили в пресс-службе епархии.
Напомним, перед началом крестного хода архиепископ Амвросий произнес в соборе довольно необычную в сегодняшней ситуации речь, призвав не политизировать процесс передачи храма РПЦ и объявив, что "у бога нет врагов".
Справка:
Отметим, что 17 февраля все ведущие государственные СМИ сообщили: решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.
Тем временем ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили предать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.
Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.
В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек. В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом.