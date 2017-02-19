В команду «Евровидения-2017» в Киеве нашли новых топ-менеджеров

Европейский вещательный союз (EBU) согласовал кандидатуры новых топ-менеджеров в украинской команде, которая занимается подготовкой к песенному конкурсу «Евровидение-2017». Об этом сообщает телеканал «UA: Первый».

В состав команды вошли коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и директор по вопросам безопасности Олег Западнюк.

«Эти специалисты имеют значительный опыт работы в масштабных международных проектах», — отметил телеканал.

15 февраля сообщалось, что украинская прокуратура заявила о готовности расследовать возможную коррупцию при подготовке «Евровидения». Это следует из заявления главы САП Назара Холодницкого. «Мы ждем тех, кто ушел из НТКУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины. — Ред.), примем от них заявления, допросим и будем расследовать», — сказал Холодницкий на заседании комитета Верховной рады по вопросам противодействия коррупции. Он также отметил, что заявившие об отсутствии прозрачности при подготовке конкурса должны обратиться в правоохранительные органы.

13 февраля стало известно, что команда, работавшая над проведением «Евровидения-2017» в Киеве, покидает проект. Сотрудники Национального телеканала Украины (НТКУ) распространили заявление, в котором говорилось: «Мы, команда «Евровидения»… официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса».