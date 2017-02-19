ЭРА-ГЛОНАСС наехала на рынок иномарок

19.02.2017 13:41

Во Владивостоке прошел митинг против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы автомобили. Акция не была согласована, однако собрала по разным оценкам от нескольких сотен до тысячи человек. О том, какие проблемы возникают у автовладельцев в связи с новыми правилами по установке ГЛОНАСС, выясняли в студии [Фонтанки.Офис].

Обязательная установка на все ввозимые в Россию автомобили так называемой «тревожной кнопки» усложнила жизнь автомобилистам, дилерам и импортерам. На авторынке растут цены, доступно все меньше моделей, а на таможнях собираются сотни машин, которые владельцы не могут ввезти в страну. Причем, проблемы испытывают даже те автомобилисты, которые сами готовы потратиться на установку комплекта в своей машине.

Петербуржец Андрей Колесов приобрел в США пикап 2016 года выпуска. Но ввез его в Россию уже после вступления в силу закона об Эре-ГЛОНАСС. Теперь он не может на нем ездить, хотя уже поставил за свой счет «тревожную кнопку» в свою машину. Оказалось, после установки кнопки, автомобиль должен пройти сертификацию — а эта процедура обойдется физическому лицу в 800 тысяч рублей, и выполнить ее могут только в одном месте на всю Россию – в Центре испытаний «НАМИ» в Дмитрове. В чем проблема – Андрей Колесов рассказал в студии интернет-канала [Фонтанка. Офис]:

ЭРА-ГЛОНАСС – это оборудование, которое срабатывает во время аварии. Тревожная кнопка со стороны водителя, которую тот может нажать, либо она сама отправит в экстренные службы и ГИБДД координаты аварии. Как только стало известно о том, что оборудование заставят устанавливать на все ввозимые в Россию машины, крупные автоконцерны начали планировать повышение цен и отзыв некоторых моделей. Так, у «Ауди» сейчас задержка по некоторым заказам составляет до полутора месяцев. Многие модели не могут ввезти в страну, потому что до сих пор не получены нужные для этого документы. Не пошатнется ли от этого авторынок России, который и так не очень хорошо себя чувствует – в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] объяснил вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.

В январе из-за новых правил на дальневосточной таможне застряли более 800 автомобилей из Японии. Покупатели, которые уже заплатили за них, не могли забрать машины до сегодняшнего дня. В ситуацию вмешался губернатор Приморья Владимир Миклушевский, и региональные чиновники попросили правительство России перенести ввод системы ГЛОНАСС на полгода – чтобы все успели подготовиться, и заодно разобраться в законе. Сейчас даже у таможенной службы нет четкого представления, что делать с иномарками без «тревожной кнопки». Сегодня иномарки начали, наконец, оформлять. Но градус эта ситуация уже подняла – жители Владивостока, одного из самых автомобильных городов страны, готовы протестовать против нового закона дажне несмотря на отсутствие согласований. Сегодня в столице Приморского края состоялась акция, в ходе которой автомобилисты собрали подписи под резолюцией с предположением отменить обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили и выступили с инициативой обратиться в прокуратуру Приморья для проведения проверки законности новых правил техрегламента.