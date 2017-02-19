Кара-Мурза-младший вылетел за границу для реабилитации

Координатор «Открытой России», активист и журналист Владимир Кара-Мурза-младший выписался из больницы и вылетел за границу для прохождения реабилитации после тяжелейшего отравления неустановленным веществом (ранее такой диагноз поставили оппозиционному активисту московские врачи). Об этом рассказал его адвокат Вадим Прохоров, передает 19 февраля «Интерфакс».

«Он выписался из клиники и в сопровождении медика вылетел за границу вместе с супругой Евгенией для последующего курса реабилитации», — сказал Прохоров.

Адвокат добавил, что заявление о покушении на убийство Кара-Мурзы будет подано позже. «Хотя мы и по прошлому пока никаких ответов не получили», — сказал он, имея в виду первый случай предполагаемого отравления. Напомним, 26 мая 2015 года Владимир Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в Москве. Позднее появились сообщения о диагнозе «острая почечная недостаточность на фоне интоксикации». Кара-Мурза-старший считает, что его сын был отравлен. В декабре 2015 года Владимир Кара-Мурза-младший подал заявление в Следственный комитет РФ, в котором попросил возбудить уголовное дело по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).

2 февраля 2017 года Владимир Кара-Мурза-младший был снова госпитализирован в критическом состоянии в Москве с аналогичными симптомами отравления. Пробы его крови, а также образцы волос и ногтей отправлены во Францию и в Израиль для токсикологического анализа.