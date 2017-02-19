«Не возвышайте стены между людьми»
Конфликт вокруг передачи самого доходного музея Петербурга после «вето Кремля» попытались свести к мирной дискуссии. К этому, например, 19 февраля призвал с амвона архиепископ Амвросий, подчеркнув, что крестный ход – не митинг. Но его не услышали. Когда завершилось шествие, продолжились споры о количестве. В ход пошла риторика, и сочувствующие церкви СМИ сообщили о численном превосходстве сторонников Исаакия-храма над борцами за Исаакий-музей.
За несколько дней до крестного хода, второго по счёту вокруг Исаакиевского собора, в 200 приходов был отправлен очередной циркуляр: «Информируем вас о том, что по благословению митрополита Варсонофия часть мероприятий, посвящённых дню православной молодежи, а именно литургия и крестный ход, будет проведена в соборе. Условия участия от приходов остаются прежними: священник, 2 хоругвеносца в стихарях, 10 – 15 человек молодёжи от прихода». В этом письме уже нет повелительного наклонения, как в прошлом. Тем не менее утром 19 февраля в Исаакиевском яблоку хоть и было где упасть, но чему-нибудь более крупному места для падения явно бы не нашлось.
В два ряда стояли серьёзные усатые казаки, за ними также в два ряда – ещё более грозные байкеры «Ночных волков» с татуировками. Между ними теснился разнообразный люд: женщины с младенцами, военные с нашивками ДНР, семинаристы. На улице под колоннадой «Фонтанка» заметила трёх-четырёх молодых людей в спортивных куртках с нашивкой «Зенит», однако в собор они так и не зашли (ранее фанатское объединение «Невский фронт» анонсировало своё участие в мероприятии).
Пока шла служба, между рядами ходила женщина с ведром для пожертвований, верующие щедро бросали в него сторублевки. Мальчики при входе раздавали православный журнал «Небо», год выпуска – 2014-й. Рядом стояла женщина в юбке в пол. Громко рассуждая о том, что, когда собор перейдёт в пользование церкви, вход станет свободным, она раздавала буклеты с ценником на экскурсии с православным уклоном. За этим действом наблюдали сотрудники музея «Исаакиевский собор».
«Их же свозят сюда со всех концов. Вот спросили женщину, говорит: «Из Волосово». Что, у них там храмов нет?» – удивлялись они.
Верующие тем временем продолжали прибывать. «Они у себя в приходах отмолились, а сюда на ход поехали. Вот опять хоругви ставят к стеклянным витринам. Мы уже утром с ними поругались: они ведь не понимают, что разбить могут, а вместо этого, когда мы им замечания делаем, начинают рассказывать, как нас выгонят, когда РПЦ собор перейдёт», – пожаловались женщины «Фонтанке».
По наблюдениям сотрудников музея, верующих в храм пришло тысячи 3 – 4: «Эта часть храма вмещает до 6 тысяч человек, стоят они неплотно. Но у нас не меньше подписей в книге отзывов: люди из Москвы приезжают, говорят, если передадут Церкви, уже и не попасть будет».
Церковный хор еще пел, когда семинаристы-первокурсники вышли под снег встречать крестное движение. Ещё минут 40 мальчикам пришлось мёрзнуть. В соборе ответственные лица в золотых одеждах выстраивали шествие. «Первый – девятому, слева всех построил», – говорил церковный деятель в рацию.
Хор замолчал, и микрофон взял архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии.
«Мы собрались сегодня в храме для молитвы, – разлетелся его голос по всему собору. – Но многие из нас поступаются верой ради победы в игре. Делят людей на своих и чужих. Это противостояние отвлекает от служения Христу».
Затем он заговорил о любви: только она может объединить людей, человек, не любящий ближнего, пропадёт в судный день»: «Даже ни разу не нарушивший закон может быть осужден на погибель. Вдумайтесь, ведь Христа распяли даже не безбожники, люди, посещающие церковь, но не увидевшие в нем Бога».
Амвросий перешёл к сути: разногласия о статусе Исаакиевского собора не должны переходить во вражду, вопрос надлежит обсуждать в форме дискуссии.
«Храм – не арена. У Бога нет врагов. Мы все – его дети. Христианство – это не победа в войне, это победа в мире. И своим пониманием веры и правды мы не только никого не спасём, но и можем погубить веру ближнего», – сказал он, добавив, что разделяет тревоги и сторонников передачи храма РПЦ, и противников.
Затем архиепископ поблагодарил за профессионализм сотрудников музея, которые заботятся о храме и лично директора Николая Бурова, с которым церковь продуктивно сотрудничает. А затем попросил прощения. Викарий Санкт-Петербургской епархии не акцентировал, у кого именно, но в контексте предыдущих высказываний было понятно: у Бурова, сотрудников музея, участников встречи на Марсовом поле и следующей – в Исаакиевском сквере, в большинстве своём интеллигентных людей, которых с трибуны ЗакСа позже назвали "собранием ЛГБТ и пацифистов".
«Вокруг собора сейчас пройдёт крестный ход. Это не место для политики и пиара. Это – богослужение. Перед Богом все равны. Смешно и глупо выпячивать свою политическую принадлежность», – сказал Амвросий. Закончил обращением к православной молодёжи: «Учитесь преодолевать трудности. Помните: нет ничего драгоценнее, чем человек. Не возвышайте стены между людьми. Не проводите тождество между человеком и его грехами».
Крестный ход двинулся из Исаакиевского собора на частично перекрытую площадь. Православные в золотых одеждах вышагивали, кто громче, кто тише напевая слова молитвы. Кто-то махал руками фотографам, из толпы глазевших кричали: «Вася, Вася, улыбнись!» Мужчины в форме болотного цвета с повязками цвета имперского флага несли икону. Семинаристы, согреваясь, растирали руки.
В процессии корреспондент «Фонтанки» заметил несколько членов «Единой России», но ни одного действующего депутата. Виталий Милонов нашелся в украинской Горловке – говорит, заранее планировал этот визит. Не было и ранее таких активных единороссов Алексея Цивилева и Юрия Бочкова. Говорят, так вышло не случайно. Якобы в Мариинском дворце депутатам посоветовали не показываться на воскресном мероприятии, чтобы не политизировать процесс.
Обойдя собор, тысячи верующих вернулись в храм. «Дом божий должен быть именно им. Мы отразили атаки на Исаакиевский собор», – поделился впечатлениями один участник шествия с другим. Собеседник закивал. Группа православной молодёжи фотографировалась на фоне службы с розами в руках. «Посмотрим, что теперь в газетах напишут», – сказал один из молодых людей, затем напомнил, что в епархии их ждут на дискуссии о том, как строить семью.
После шествия хоругвеносцы еще некоторое время сворачивали свои атрибуты, а тем временем стороны уже начали традиционный спор о цифрах. "«Фонтанка» вводит читателей в заблуждение. На службе было 12 тысяч, на ходе – более 15", – заявили в епархии. В полиции привели данные о 8 тысячах. В соцсетях от скептиков зазвучала цифра 1 – 2 тысячи.
В СМИ, принадлежащих представителям «Единой России», сделали выводы, прямо противоречащие тому, к чему призывал архиепископ: «Разница в максимальной численности участников акций «за» и «против» передачи собора – в 20 раз в пользу тех, кто «за». Это дает представление об истинном общественном мнении по проблеме Исаакия».
Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»
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Справка:
17 февраля федеральные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщили: решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным.
О самой передаче 10 января рассказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, заявив, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.
Ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили предать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.
Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.
В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек.
В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом.