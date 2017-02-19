«Не возвышайте стены между людьми»

С третьей попытки сторонникам передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви удалось вывести на улицу тысячи. Чтобы не гневить Москву, политиков оставили дома.

Конфликт вокруг передачи самого доходного музея Петербурга после «вето Кремля» попытались свести к мирной дискуссии. К этому, например, 19 февраля призвал с амвона архиепископ Амвросий, подчеркнув, что крестный ход – не митинг. Но его не услышали. Когда завершилось шествие, продолжились споры о количестве. В ход пошла риторика, и сочувствующие церкви СМИ сообщили о численном превосходстве сторонников Исаакия-храма над борцами за Исаакий-музей.

За несколько дней до крестного хода, второго по счёту вокруг Исаакиевского собора, в 200 приходов был отправлен очередной циркуляр: «Информируем вас о том, что по благословению митрополита Варсонофия часть мероприятий, посвящённых дню православной молодежи, а именно литургия и крестный ход, будет проведена в соборе. Условия участия от приходов остаются прежними: священник, 2 хоругвеносца в стихарях, 10 – 15 человек молодёжи от прихода». В этом письме уже нет повелительного наклонения, как в прошлом. Тем не менее утром 19 февраля в Исаакиевском яблоку хоть и было где упасть, но чему-нибудь более крупному места для падения явно бы не нашлось.

В два ряда стояли серьёзные усатые казаки, за ними также в два ряда – ещё более грозные байкеры «Ночных волков» с татуировками. Между ними теснился разнообразный люд: женщины с младенцами, военные с нашивками ДНР, семинаристы. На улице под колоннадой «Фонтанка» заметила трёх-четырёх молодых людей в спортивных куртках с нашивкой «Зенит», однако в собор они так и не зашли (ранее фанатское объединение «Невский фронт» анонсировало своё участие в мероприятии).

Пока шла служба, между рядами ходила женщина с ведром для пожертвований, верующие щедро бросали в него сторублевки. Мальчики при входе раздавали православный журнал «Небо», год выпуска – 2014-й. Рядом стояла женщина в юбке в пол. Громко рассуждая о том, что, когда собор перейдёт в пользование церкви, вход станет свободным, она раздавала буклеты с ценником на экскурсии с православным уклоном. За этим действом наблюдали сотрудники музея «Исаакиевский собор».

«Их же свозят сюда со всех концов. Вот спросили женщину, говорит: «Из Волосово». Что, у них там храмов нет?» – удивлялись они.

Верующие тем временем продолжали прибывать. «Они у себя в приходах отмолились, а сюда на ход поехали. Вот опять хоругви ставят к стеклянным витринам. Мы уже утром с ними поругались: они ведь не понимают, что разбить могут, а вместо этого, когда мы им замечания делаем, начинают рассказывать, как нас выгонят, когда РПЦ собор перейдёт», – пожаловались женщины «Фонтанке».

По наблюдениям сотрудников музея, верующих в храм пришло тысячи 3 – 4: «Эта часть храма вмещает до 6 тысяч человек, стоят они неплотно. Но у нас не меньше подписей в книге отзывов: люди из Москвы приезжают, говорят, если передадут Церкви, уже и не попасть будет».

Церковный хор еще пел, когда семинаристы-первокурсники вышли под снег встречать крестное движение. Ещё минут 40 мальчикам пришлось мёрзнуть. В соборе ответственные лица в золотых одеждах выстраивали шествие. «Первый – девятому, слева всех построил», – говорил церковный деятель в рацию.

Хор замолчал, и микрофон взял архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии.

«Мы собрались сегодня в храме для молитвы, – разлетелся его голос по всему собору. – Но многие из нас поступаются верой ради победы в игре. Делят людей на своих и чужих. Это противостояние отвлекает от служения Христу».

Затем он заговорил о любви: только она может объединить людей, человек, не любящий ближнего, пропадёт в судный день»: «Даже ни разу не нарушивший закон может быть осужден на погибель. Вдумайтесь, ведь Христа распяли даже не безбожники, люди, посещающие церковь, но не увидевшие в нем Бога».

Амвросий перешёл к сути: разногласия о статусе Исаакиевского собора не должны переходить во вражду, вопрос надлежит обсуждать в форме дискуссии.

«Храм – не арена. У Бога нет врагов. Мы все – его дети. Христианство – это не победа в войне, это победа в мире. И своим пониманием веры и правды мы не только никого не спасём, но и можем погубить веру ближнего», – сказал он, добавив, что разделяет тревоги и сторонников передачи храма РПЦ, и противников.

Затем архиепископ поблагодарил за профессионализм сотрудников музея, которые заботятся о храме и лично директора Николая Бурова, с которым церковь продуктивно сотрудничает. А затем попросил прощения. Викарий Санкт-Петербургской епархии не акцентировал, у кого именно, но в контексте предыдущих высказываний было понятно: у Бурова, сотрудников музея, участников встречи на Марсовом поле и следующей – в Исаакиевском сквере, в большинстве своём интеллигентных людей, которых с трибуны ЗакСа позже назвали "собранием ЛГБТ и пацифистов".

«Вокруг собора сейчас пройдёт крестный ход. Это не место для политики и пиара. Это – богослужение. Перед Богом все равны. Смешно и глупо выпячивать свою политическую принадлежность», – сказал Амвросий. Закончил обращением к православной молодёжи: «Учитесь преодолевать трудности. Помните: нет ничего драгоценнее, чем человек. Не возвышайте стены между людьми. Не проводите тождество между человеком и его грехами».

Крестный ход двинулся из Исаакиевского собора на частично перекрытую площадь. Православные в золотых одеждах вышагивали, кто громче, кто тише напевая слова молитвы. Кто-то махал руками фотографам, из толпы глазевших кричали: «Вася, Вася, улыбнись!» Мужчины в форме болотного цвета с повязками цвета имперского флага несли икону. Семинаристы, согреваясь, растирали руки.

В процессии корреспондент «Фонтанки» заметил несколько членов «Единой России», но ни одного действующего депутата. Виталий Милонов нашелся в украинской Горловке – говорит, заранее планировал этот визит. Не было и ранее таких активных единороссов Алексея Цивилева и Юрия Бочкова. Говорят, так вышло не случайно. Якобы в Мариинском дворце депутатам посоветовали не показываться на воскресном мероприятии, чтобы не политизировать процесс.

Обойдя собор, тысячи верующих вернулись в храм. «Дом божий должен быть именно им. Мы отразили атаки на Исаакиевский собор», – поделился впечатлениями один участник шествия с другим. Собеседник закивал. Группа православной молодёжи фотографировалась на фоне службы с розами в руках. «Посмотрим, что теперь в газетах напишут», – сказал один из молодых людей, затем напомнил, что в епархии их ждут на дискуссии о том, как строить семью.

После шествия хоругвеносцы еще некоторое время сворачивали свои атрибуты, а тем временем стороны уже начали традиционный спор о цифрах. "«Фонтанка» вводит читателей в заблуждение. На службе было 12 тысяч, на ходе – более 15", – заявили в епархии. В полиции привели данные о 8 тысячах. В соцсетях от скептиков зазвучала цифра 1 – 2 тысячи.

В СМИ, принадлежащих представителям «Единой России», сделали выводы, прямо противоречащие тому, к чему призывал архиепископ: «Разница в максимальной численности участников акций «за» и «против» передачи собора – в 20 раз в пользу тех, кто «за». Это дает представление об истинном общественном мнении по проблеме Исаакия».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»