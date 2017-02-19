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19.02.2017 13:10

Экс-депутат Вороненков получал предложения работать в силовых структурах Украины

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, объявленный в федеральный розыск после бегства вместе с супругой на Украину, в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что получал предложения работать на украинские силовые структуры.

«Да», — ответил депутат на вопрос ведущего Павла Лобкова о том, поступали ли ему какие-либо предложения от украинских силовых структур по поводу работы.

Вороненков также подтвердил, что ему предлагалось работать на Украине в качестве «специалиста по России». По его словам, он пока еще не принял предложения.

При этом на вопрос о том, какие конкретно силовые ведомства Украины предлагали работу, и не предлагала ли Служба безопасности Украины (СБУ) перейти Вороненкову к ним, депутат не дал ответа.

Интервью проходило в Киеве. На нем присутствовала и супруга Вороненкова – оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова.

Ранее Следственный комитет России объявил Дениса Вороненкова в федеральный розыск. Марию Максакову исключили из партии «Единая Россия».

Источник: "Газета.ру"


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