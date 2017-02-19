В Калининском районе отец рассказал, из-за чего задушил сына

Петербуржец не стал отрицать, что убил своего сына в квартире на Суздальском проспекте. И даже объяснил, почему он это сделал.

По информации «Фонтанки», когда около десяти вечера 18 февраля в квартиру дома 73 по Суздальскому проспекту по вызову соседей прибыл наряд полиции 17-го отдела Калининского района, то участковый Сафронов не очень долго работал над раскрытием убийства. В квартире он обнаружил пьяного, но живого 67-летнего хозяина и тело его мертвого 39-летнего сына.

Подозреваемого отвезли в уголовный розыск, где он подробно рассказал, как задушил молодого человека. После чего дежурным следователем Следственного комитета района было возбуждено уголовное дело, а сам отец задержан на двое суток, с последующим выходом следствия на арест.

Как «Фонтанке» сообщили в полиции Калининского района, «ссора началась с типичного пьяного разговора при просмотре какого-то кинофильма». Если учесть, что примерно в это же время, 18 февраля, по центральным каналам российского телевидения шло не только очередное ток-шоу «Сегодня вечером» Андрея Малахова, но и отечественный фильм «Верность» по каналу «Россия», то «Фонтанка» смеет предположить — в этой квартире на Суздальском обсуждались полярные точки зрения на службу отчизне.

«Фонтанка» напоминает, что первое убийство отцом сына в Петербурге из-за идеологических разногласий было совершено на территории Петроградского района. Другое дело, что это случилось 299 лет назад в Петропавловской крепости. А Петр Первый, фактически убивший своего сына, царевича Алексея, на допросе, не был привлечен за этот поступок.