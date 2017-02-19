Четыре тысячи верующих обошли Исаакиевский собор крестным ходом
Такую оценку шествию дали сотрудники музея "Исаакиевский собор", присутствовавшие на богослужении перед крестным ходом. По их данным, храм вмещает около шести тысяч человек; с учётом того, что люди стояли неплотно, собеседники "Фонтанки" предположили, что верующих было несколько меньше – около 3 – 4 тысяч. Изначально в заявке в Смольный на акцию епархия заявила о намерении провести 10-тысячный крестный ход.
Среди участников хода были казаки, прихожане других храмов, байкеры из "Ночных волков". Никаких атрибутов, кроме церковных хоругвей и двух имперских флагов, шествующие не несли.
Справка:
17 февраля все ведущие государственные СМИ сообщили, что решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование церкви на 49 лет.
Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.
Тем временем ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили предать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.
Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.
В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек. В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом.