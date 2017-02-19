Четыре тысячи верующих обошли Исаакиевский собор крестным ходом

Порядка четырех тысяч верующих днем 19 февраля обошли Исаакиевский собор в Петербурге крестным ходом, сообщает корреспондент "Фонтанки" с места событий.

Такую оценку шествию дали сотрудники музея "Исаакиевский собор", присутствовавшие на богослужении перед крестным ходом. По их данным, храм вмещает около шести тысяч человек; с учётом того, что люди стояли неплотно, собеседники "Фонтанки" предположили, что верующих было несколько меньше – около 3 – 4 тысяч. Изначально в заявке в Смольный на акцию епархия заявила о намерении провести 10-тысячный крестный ход.

Среди участников хода были казаки, прихожане других храмов, байкеры из "Ночных волков". Никаких атрибутов, кроме церковных хоругвей и двух имперских флагов, шествующие не несли.