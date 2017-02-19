Архиепископ Амвросий: Крестный ход вокруг Исаакия - не митинг
Архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, обратился к собравшимся в Исаакиевском соборе перед крестным ходом 19 февраля. Он попросил прощения у сотрудников музея и верующих и призвал не считать крестный ход митингом.
"Дискуссия – всегда нормальное явление, – заявил он, говоря о споре о юридическом статусе Исаакиевского собора. – Главное, чтобы спор не перерастал во вражду. Храм – не арена. У бога нет врагов".
Амвросий также добавил, что крестный ход не является митингом, это обряд обращения к богу.
"Это не место для политики и пиара. Это богослужение. Перед богом все равны. Смешно и глупо выпячивать в этот момент политическую принадлежность", – добавил он.
С амвона он также поблагодарил сотрудников музея и его директора Николая Бурова за трепетную заботу о храме и сотрудничество, а затем, предваряя прощеное воскресенье (26 февраля), попросил прощения у сторонников разных точек зрения на передачу собора.
После его слов собравшиеся в храме вышли на крестный ход вокруг собора.
Стоит отметить, что ранее крестный ход вокруг Исаакия ассоциировали именно с передачей храма РПЦ, в прошлый раз его возглавлял Виталий Милонов, яро выступающий за это. Сегодня его не было.
Речь одного из руководителей епархии, архиепископа Амвросия к верующим по поводу передачи Исаакиевского собора во время службы – одно из первых обращений к борцам за передачу собора. Ранее комментарии звучали лишь в СМИ, их содержание касалось лишь политизированности процесса передачи храма.
Справка:
Отметим, 17 февраля все ведущие государственные СМИ сообщили, что решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны. Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.
Тем временем ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили предать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.
Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.
В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек. В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом.