Архиепископ Амвросий: Крестный ход вокруг Исаакия - не митинг

Архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, обратился к собравшимся в Исаакиевском соборе перед крестным ходом 19 февраля. Он попросил прощения у сотрудников музея и верующих и призвал не считать крестный ход митингом.

"Дискуссия – всегда нормальное явление, – заявил он, говоря о споре о юридическом статусе Исаакиевского собора. – Главное, чтобы спор не перерастал во вражду. Храм – не арена. У бога нет врагов".

Амвросий также добавил, что крестный ход не является митингом, это обряд обращения к богу.

"Это не место для политики и пиара. Это богослужение. Перед богом все равны. Смешно и глупо выпячивать в этот момент политическую принадлежность", – добавил он.

С амвона он также поблагодарил сотрудников музея и его директора Николая Бурова за трепетную заботу о храме и сотрудничество, а затем, предваряя прощеное воскресенье (26 февраля), попросил прощения у сторонников разных точек зрения на передачу собора.

После его слов собравшиеся в храме вышли на крестный ход вокруг собора.

Стоит отметить, что ранее крестный ход вокруг Исаакия ассоциировали именно с передачей храма РПЦ, в прошлый раз его возглавлял Виталий Милонов, яро выступающий за это. Сегодня его не было.

Речь одного из руководителей епархии, архиепископа Амвросия к верующим по поводу передачи Исаакиевского собора во время службы – одно из первых обращений к борцам за передачу собора. Ранее комментарии звучали лишь в СМИ, их содержание касалось лишь политизированности процесса передачи храма.