Сибирский инкассатор инсценировал кражу миллиона "из-за низкой зарплаты"

Инкассатор с сообщником в Нижнем Тагиле инсценировал ограбление на миллион рублей, а после изобличения назвал мотивом своего поступка низкую зарплату, передает 19 февраля "РИА Новости" со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, подозреваемый заявил, что на него произошло нападение, в результате которого был похищен миллион рублей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия. «Полицейские Нижнего Тагила оперативно раскрыли совершенное хищение денежных средств у инкассатора. Оперативники выяснили, что преступление было инсценировано самим потерпевшим 1991 года рождения, а также установили, что непосредственную помощь в этом ему оказал 27-летний друг», — сказала Волк.

По ее словам, рассказ подозреваемого о нападении неизвестного злоумышленника был неубедительным, достаточных подтверждений версии мужчины не было обнаружено.

Отмечается, что в ходе беседы с оперуполномоченными подозреваемый сознался, что нападение было инсценировано им самим. Основным мотивом преступления инкассатор назвал низкую зарплату.