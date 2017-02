В Вашингтоне продолжают делать заявления о "врагах народа"

Глава аппарата Белого дома Ринс Прибас посоветовал серьезно отнестись к словам президента США Дональда Трампа о том, что некоторые СМИ являются врагами американского народа, передает 19 февраля CBS News.

«Я думаю, вам стоит относиться к этому серьезно», — прокомментировал слова американского президента Прибас.

Он также отметил, что опубликованная в The New York Times и The Wall Street Journal информация о том, что Белый дом находится в постоянном контакте с российскими чиновниками, а также материал о сокрытии конфиденциальной разведывательной информации от Трампа сотрудниками американских спецслужб не соответствуют действительности.

«Обе истории абсолютно не соответствуют действительности, преувеличены, раздуты и откровенно являются мусором», — резюмировал глава аппарата Белого дома.

Тем временем сенатор США Джон Маккейн заявил, что свобода прессы жизненно необходима, чтобы сохранить демократию такой, какая она есть. Об этом он сказал в ходе передачи Meet the Press на NBC, передает Associated Press. По словам Маккейна, попытки «заткнуть» свободную прессу — это «то, с чего начинали диктаторы».

«Если вы обратитесь к истории, то увидите, что первой вещью, которую делали диктаторы, являлось закрытие СМИ», — отметил сенатор.

Президент США Дональд Трамп, который готов активно бороться с фейковыми новостями, по мнению Маккейна, не является диктатором. Тем не менее американский сенатор добавил: «Нам необходимо помнить уроки истории».