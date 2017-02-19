Один из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама оказался химиком

Арестованный гражданин КНДР Ли Чжон Чхоль, который подозревается в причастности к убийству Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, оказался экспертом в области химии, пишет 19 февраля The Strait Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в 2000 году он окончил университет в Северной Корее по направлению, связанному с наукой и медициной. В 2010 году, как утверждается, Чхоль работал в исследовательском центре в Индии, после чего вновь вернулся в КНДР и затем получил предложение о работе в IT-компании в Малайзии.

«Пока рано утверждать, что он причастен к отравлению, которое, как предполагается, стало способом убийства Ким Чен Нама. Таким образом, расследование продолжается», — сказал источник.

Ли Чжон Чхоль был задержан днем ранее. В настоящий момент его также допрашивают по поводу связи с тремя другими подозреваемыми.

О смерти Ким Чон Нама, который был, по предварительной версии, отравлен смертоносными иглами в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, стало известно на следующий день. На сегодняшний день задержаны уже восемь подозреваемых в причастности к убийству.