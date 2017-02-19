В Пушкине семикласснику проломили висок

Подростка с пробитой головой поместили в реанимацию детской больницы имени Раухфуса в Петербурге вечером 18 февраля. Его привезли с Конюшенной улицы города Пушкина.

По данным «Фонтанки», 13-летнего школьника около половины шестого вечера 18 февраля избил неизвестный. С проломленным черепом его забрали на скорой в детскую больницу имени Раухфуса. С диагнозом «ушиб головного мозга средней тяжести, перелом височной кости, в крайне тяжелом состоянии» на полдень 19 февраля он находится в отделении реанимации. Соответственно, полицейские еще не смогли с ним поговорить.

«Фонтанка» нашла его профиль в социальной сети. Судя по размещенной там информации, парень не драчун, учится в седьмом классе гимназии № 406 города Пушкина.

Как стало известно нашему изданию, оперативники уголовного розыска Пушкинского района изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения, а материал направлен в Следственный комитет района.