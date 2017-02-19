Еще четверо граждан КНДР стали подозреваемыми по делу Ким Чен Нама

Полиция разыскивает еще четверых граждан Северной Кореи по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама, передает AP 19 февраля. Ранее другие четверо человек уже были задержаны по подозрению в причастности к этому делу.

Новые подозреваемые покинули Малайзию в день убийства брата лидера КНДР, уточнили власти. В полиции указали, что у них обычные, а не дипломатические паспорта, и власти не могут сказать, связаны ли подозреваемые с правительством КНДР, сообщает Reuters.

Ранее по делу об убийстве Ким Чен Нама задержали гражданина КНДР, а также женщину с вьетнамским паспортом, подданного Малайзии и гражданку Индонезии.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, предварительно называемая причина его смерти – действие отравленных игл. О его кончине стало известно на следующий день.