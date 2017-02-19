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19.02.2017 10:40

На проспекте Гагарина поймали оленя

Зверя в Московском районе Петербурга утром 19 февраля заметили очевидцы. Ловить его пришлось полиции.
На проспекте Гагарина поймали оленя
фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Пользователи соцсетей после появления "ВКонтакте" нескольких фотографий бегающего по проспекту Гагарина оленя вспомнили творчество советского вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». «Как в песне "на оленях утром ранним". А ГИБДД пытается поймать и штрафануть за превышение скорости, двойную сплошную, красный свет», – шутят петербуржцы.

 

По данным «Фонтанки», парнокопытного к 10 утра поймали полицейские. Ему на рога набросили веревку, после чего связали. На 10:40 19 февраля олень еще находится на проспекте Гагарина, а сотрудники полиции и МЧС связываются с профильными комитетами, чтобы решить, куда его везти.


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