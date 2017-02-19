Ксения Собчак призывает к интернет-флешмобу, читая новые стихи Шнурова

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак призывает к интернет-флешмобу "против ольгинских троллей", из-за многочисленных жалоб которых якобы было удалено из Инстаграма видео, на котором поэт и певец Сергей Шнуров читает свое новое стихотворение. Стихотворение было опубликовано им несколько дней назад и содержало высказывание по поводу конфликта вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. Однако 19 февраля Шнуров написал в Инстаграме: "Здесь была публикация стишка, а теперь её нет. Спасибо вам, добрые люди".

Собчак в своем аккаунте отреагировала так: "Предлагаю флешмоб против Ольгинских ботов пишущих массовые жалобы! Все читаем гениальные стихи @shnurovs -всех не удалить!!!!" (орфография сохранена. – Ред.).