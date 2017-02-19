Верующие заполнили Исаакиевский собор перед очередным крестным ходом

Исаакиевский собор в Петербурге заполнен народом перед очередным крестным ходом 19 февраля, сообщает корреспондент "Фонтанки" с места событий.

В отличие от 12 февраля, когда на утреннюю службу пришло порядка 150-200 человек, спустя неделю в Исаакиевском соборе собралось в несколько раз больше людей: верующие, распределившись свободно по храму, полностью его заполнили.

На службе присутствуют два десятка байкеров из "Ночных волков", казаки с хоругвями, прихожане других храмов. Напомним, что 19 февраля епархия объединила ход в рамках празднования Дня православной молодёжи и крестный ход вокруг Исаакия.

Прошлый крестный ход состоялся 12 февраля за несколько часов до акции против передачи собора РПЦ и за сохранение в нем музея.