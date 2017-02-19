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19.02.2017 10:14

Верующие заполнили Исаакиевский собор перед очередным крестным ходом

Исаакиевский собор в Петербурге заполнен народом перед очередным крестным ходом 19 февраля, сообщает корреспондент "Фонтанки" с места событий.

В отличие от 12 февраля, когда на утреннюю службу пришло порядка 150-200 человек, спустя неделю в Исаакиевском соборе собралось в несколько раз больше людей: верующие, распределившись свободно по храму, полностью его заполнили.

На службе присутствуют два десятка байкеров из "Ночных волков", казаки с хоругвями, прихожане других храмов. Напомним, что 19 февраля епархия объединила ход в рамках празднования Дня православной молодёжи и крестный ход вокруг Исаакия.

Прошлый крестный ход состоялся 12 февраля за несколько часов до акции против передачи собора РПЦ и за сохранение в нем музея.

Справка:

Отметим, накануне все ведущие государственные СМИ сообщили, что решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны. 

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. 

Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.
Тем временем ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили предать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.
Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.
В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек. В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом. 


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