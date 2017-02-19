В Царском селе танцевали великаны

В Царском селе в четвертый раз прошел Зимний вечер света. Екатерининский парк озарили огни свечей и торжественная иллюминация, на газонах появились гигантские вазы – воздушные фигуры из бумаги, а из динамиков зазвучала классическая музыка.

Посетители могли прогуляться по аллеям бесплатно: необычный антураж стал приятным подарком для тех, кто любит город Пушкин и просторы его парков. Впрочем, новость о Зимнем вечере света для многих стала поводом выбраться за город специально. К сцене, на которой выступали артисты огневого шоу, было не пробиться, и мост через Рыбный канал, ставший популярным местом для фотографирования подсветки деревьев, был постоянно забит людьми.

Видео: Алексей Кондратьев/"Фонтанка.ру"

Посетители парка увлеченно перемещались между площадками. Одни восхищались тем, как на сцене перед фасадом Екатерининского дворца дамы устроили фейерверк прямо из зонтиков-тростей. А другие любовались, как гигантские тени фрейлин с веерами в руках вырастали и уменьшались под музыку на фасаде павильона «Эрмитаж». Приближаясь к софитам и отдаляясь от них, они становились то явственнее и темнее, то совсем исчезали, будто сон, привидившийся парку темным зимним петербургским вечером.