В «Юбилейном» сразились фанаты «Спартака» и ЦСКА

Первый в истории профессиональных турниров по смешанным единоборствам бой между футбольными хулиганами прошел сегодня, 18 февраля, в Петербурге, в СК «Юбилейный». В рамках турнира M-1 Challenge 74 встретились фанаты «Спартака» и ЦСКА – Артур Тюльпаров и Дмитрий Тебекин соответственно. Отметим, что оба – из Петербурга.

Бой продлился недолго: всего 1 минуту 59 секунд. После недолгого обмена ударами Тюльпаров повалил соперника на пол, но тот сумел подняться. Тюльпаров попытался вновь перевести борьбу в партер через захват ноги, но допустил тактическую ошибку и отдал шею Тебекину. Тот воспользовался подарком и применил удушающий прием. Спустя несколько секунд бой был остановлен по решению рефери. Победу одержал фанат ЦСКА Тебекин удушающим приемом в первом раунде.

«Слишком большая ответственность была. Со всех городов звонили. В общем, что получилось, то получилось. Мой соперник оказался сильнее: перехватил шею. Еще раз извиняюсь перед многими городами России, откуда мне писали и звонили. Это огромная ответственность. Может, перегорел. Уж простите меня», – прокомментировал свое поражение Тюльпаров.

«Очень серьезно готовились к этому бою. Очень важный был бой, как с профессиональной стороны, так и со стороны защиты цветов ЦСКА. Да простит меня Питер. Фанатам "Зенита" вызов бросать не буду. Просто мне нужны более серьезные соперники», – подчеркнул победитель Тебекин.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала про этих бойцов. В частности, из интервью с ними оказалось, что Тюльпаров принимал участие в боях между английскими и российскими болельщиками на чемпионате Европы по футболу в 2016 году во Франции, а Тебекин до прихода в клуб «Сечь» ни за какую футбольную команду не болел.