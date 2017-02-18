Коммунальщики не нашли замурованных кошек в подвале дома в Москве

В префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы 18 февраля заявили "Интерфаксу", что информация о замурованных в подвале жилого дома кошках на Волжском бульваре не соответствуют действительности. Ранее руководитель зоозащитной организации "Зооправо" Анастасия Федюнина сообщила "Интерфаксу", что представители управляющих компаний закрыли решетками подвалы домов на юго-востоке Москвы, в которых находятся живые кошки. Она пояснила, что накануне жители домов на Волжском бульваре обратились к зоозащитникам, рассказав, что в подвалах нескольких домов оказались замурованными кошки. Пришедшим к одному из домов зоозащитникам удалось насчитать порядка десятка голодных животных.

"Управляющая компания провела обследование указанного дома. Установлено, что продух дома открыт, кошек в подвале нет", – сообщили "Интерфаксу" в субботу. Собеседник агентства отметил, что не зафиксировано ни одного обращения от жителей дома или зоозащитных организаций в управу района или префектуру округа.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что нахождение в подвалах и других помещениях кошек не допускается правовыми и техническими нормами. "Бездомные животные, в том числе и кошки, являются источником многих опасных заболеваний для человека. Кроме того, жизнь бездомных кошек в подвале мучительна, многие из них гибнут от инфекций, травм, причиненных транспортом, собаками и людьми", – заявили в префектуре.

Собеседник агентства также заявил, что использовать кошек для борьбы с крысами, не предоставив им нормальных условий для существования, неэтично. "С крысами надо бороться, используя арсенал современных средств", – сказал представитель префектуры.