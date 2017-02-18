Криминальный авторитет Юрий Пичугин задержан в Коми

В Республике Коми пресечена деятельность преступной организации Юрия Пичугина – так называемой ОПГ «Пичугина», лидер и члены которой подозреваются в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконном приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия (ст.ст.210, 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Органами управления СКР по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении лидера и членов группы.

По данным следствия, начиная с 1994 года, "вор в законе" Юрий Пичугин создал на территории республики преступную группу с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой выгоды, и привлек к участию в ней ряд лиц из числа спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу.

На первоначальном этапе деятельности участники группы, действуя силой, "крышевали" предпринимателей; собранные деньги и имущество передавались в общую кассу. Также источниками формирования кассы являлись средства лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Кроме того, ОПГ совершала крупные хищения из продуктовых и промышленных магазинов, разбойные нападения, хищения нефтепродуктов, телефонные мошенничества и мошеннические действия с объектами недвижимости.

С конца 1990-х Пичугин ввел единые для всех членов группировки нормы поведения, систему санкций за их нарушения, а также правила безопасности и конспирации. Именно с этого времени ОПГ приобрела присущие только преступной организации иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, масштабность действий.

В период с 2003 года по 2006 год ОПГ стала вкладывать средства в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, а также занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой.

Ранее в ходе обысков были обнаружены и изъяты оружейные схроны. Сегодня обыски были проведены по местам жительства и пребывания Пичугина и активных участников преступной организации в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре. В результате лидер и семь членов ОПГ задержаны, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.