В Киеве ждут "серьезного обострения" после признания Россией паспортов ЛДНР
Решение России является нарушением международного права, заявил президент Украины Петр Порошенко. «Для меня это очередное доказательство и российской оккупации, и российского нарушения международного права», — сказал украинский президент 18 февраля по итогам переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене, передает РБК.
Российский указ опровергает заявление Пескова от 3 февраля о том, что Россия официально не признает паспорта ДНР и ЛНР, сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Ирину Фриз, депутата Рады и бывшего пресс-секретаря украинского президента. «Такой шаг является свидетельством того, что социальная напряженность на оккупированных территориях растет вместе с недовольством российской политикой, и Кремль бросает кость, чтобы успокоить население оккупированных территорий», — считает нардеп.
То же самое заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Владимир Путин «юридически признал квазигосударственные террористические группировки», которые, «как фиговый листок», прикрывали «оккупацию Россией части Донбасса», процитировала Турчинова его пресс-служба.
Информация произвела «шокирующий эффект» в Киеве, сказал РБК источник, близкий к одному из лидеров фракций Верховной рады. «Это точно не шаг к миру», — сообщил он, добавив, что это может привести к серьезному обострению ситуации.
Источник: РБК