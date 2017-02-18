В Киеве ждут "серьезного обострения" после признания Россией паспортов ЛДНР

Решение России является нарушением международного права, заявил президент Украины Петр Порошенко. «Для меня это очередное доказательство и российской оккупации, и российского нарушения международного права», — сказал украинский президент 18 февраля по итогам переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене, передает РБК.

Российский указ опровергает заявление Пескова от 3 февраля о том, что Россия официально не признает паспорта ДНР и ЛНР, сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Ирину Фриз, депутата Рады и бывшего пресс-секретаря украинского президента. «Такой шаг является свидетельством того, что социальная напряженность на оккупированных территориях растет вместе с недовольством российской политикой, и Кремль бросает кость, чтобы успокоить население оккупированных территорий», — считает нардеп.

То же самое заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Владимир Путин «юридически признал квазигосударственные террористические группировки», которые, «как фиговый листок», прикрывали «оккупацию Россией части Донбасса», процитировала​ Турчинова его пресс-служба.

Информация произвела «шокирующий эффект» в Киеве, сказал РБК источник, близкий к одному из лидеров фракций Верховной рады. «Это точно не шаг к миру», — сообщил он, добавив, что это может привести к серьезному обострению ситуации.