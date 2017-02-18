СКА сыграет в 1/8 финала Кубка Гагарина с «Витязем»

Соперник хоккейного клуба СКА по первому раунду плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина) определился сегодня, 18 февраля. Согласно итоговому положению в турнирной таблице, в 1/8 финала армейцы с Невы, занявшие второе место, встретятся с «Витязем» из Подольска, которые стали седьмыми.

Плей-офф стартует 21 февраля. СКА начнет серию до четырех побед двумя матчами дома. Затем два матча пройдут в Подольске. Затем, если потребуется, еще по одной встрече пройдет поочередно в Петербурге, в Подольске и снова в Петербурге.

Ранее СКА в последнем матче регулярного чемпионата обыграл «Торпедо» со счетом 4:2.