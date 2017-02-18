«Нормандская четверка» решила не включать в себя пятого участника в лице США

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что формат «нормандской четверки» не будет расширен пятым участником в лице США, сообщают 18 февраля «Украинские новости».

Об этом он сказал по итогам встречи глав МИД «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) в Мюнхене.

«Мы разговаривали с [госсекретарем США] Рексом Тиллерсоном. Мы четко договорились, что должен быть тесный контакт с США. Мы думаем, что этот существующий формат необходимо сохранять, и США на это согласились», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что альтернатива минским договоренностям отсутствует.

Ранее сообщалось, что встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) началась в Мюнхене.