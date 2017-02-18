Главы ДНР и ЛНР прокомментировали признание Россией паспортов республик

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали указ президента России Владимира Путина о признании документов жителей ДНР и ЛНР.

В заявлении главы ЛНР Игоря Плотницкого, опубликованном на официальном сайте самопровозглашенной республики, говорится, что это судьбоносное решение. «Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета», – считает Плотницкий.

Комментарий главы ДНР Александра Захарченко приводит агентство РИА Новости. В беседе с агентством он заявил, что указ президента о признании документов, выданных ДНР, является «еще одним свидетельством того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство». «Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит, наша борьба – справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны», – сказал он.