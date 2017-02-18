СКА обыграл «Торпедо» и завершил регулярный чемпионат на втором месте

Победой завершил хоккейный клуб СКА регулярный чемпионат КХЛ сегодня, 18 февраля, в Санкт-Петербурге. Со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) были обыграны хоккеисты «Торпедо».

Голы у петербуржцев забросили: Прохоркин (1 минута), Херсли (28), Хохлачев (35) и Ковальчук (60). У «Торпедо» отличились Макмиллан (25) и Артем Аляев (45).

Несмотря на победу, СКА не смог вернуть себе первое место в регулярном сезоне и завершил его на втором месте, пропустив вперед ЦСКА. Второй этап чемпионата – Кубок Гагарина – стартует 21 февраля. СКА гарантированно начнет серию до четырех побед дома, в Санкт-Петербурге.