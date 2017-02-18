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18.02.2017 18:58

Греф заявил об окончании жесткого кризиса в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия выходит из жесткого экономического кризиса, передает 18 февраля РИА Новости.

«Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но, говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию», — сказал он.

Греф отметил, что в этом году ожидает экономический рост.

«Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2%. На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно [выходим]», — подчеркнул глава Сбербанка.

Источник: "Газета.ру"


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