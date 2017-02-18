Режиссер Гусман назвал Поклонскую "неумной девочкой"

Режиссер и продюсер Юлий Гусман в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую «неумной девочкой» из-за жалобы на фильм Алексея Учителя «Матильда».

«Я не знаком с этой милой девочкой, госпожой Поклонской, но поднимать лапу на, может, плохую, может, хорошую картину, которую никто не видел, — это на грани шизофрении», — сказал он.

По словам Гусмана, Поклонская, очевидно, «не скажу дурочка, потому что в эфире так не говорят, но совсем неумная девочка».

Он выразил уверенность в том, что художественное произведение живет по своим законам.

«Если тебе не нравится что-то, ты имеешь право не ходить и не смотреть абстрактные картины, сюрреализм Дали, музыку, которая тебе неприятна, а кому-то нравится», — пояснил Гусман.

Ранее в комитете Госдумы по культуре напомнили о праве на свободу творчества на фоне скандала с фильмом «Матильда».

В ноябре 2016 года Поклонская обратилась в прокуратуру с просьбой проверить фильм «Матильда» на наличие признаков оскорбления чувств верующих и разжигания межнациональной розни.