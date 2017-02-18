SpaceX отменила запуск Falcon 9 за десять секунд до старта

Компания SpaceX Илона Маска отменила запланированный на субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовиком Dragon примерно за 10 секунд до старта, сообщает Bloomberg. В официальном Twitter компании уточняется, что запуск перенесен из-за технических проблем.

В компании отметили, что следующий запуск может состояться 19 февраля в 09:38 по местному времени (17:38 мск).

Falcon 9 должна была быть запущена в 10:01 по местному времени (18:01 мск). В 10:05 (18:05 мск) в SpaceX сообщили, что запуск был перенесен.

Планируется, что ракета-носитель доставит грузовик Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Этот полет должен стать десятым в списке миссий SpaceX, произведенных по контракту с НАСА об обеспечении доставки грузов в космос на коммерческой основе.

Как ранее сообщало НАСА, на борту Dragon будут находиться грузы для обеспечения жизнедеятельности команды МКС, а также оборудование для проведения научных экспериментов.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что в конструкции ракеты Falcon 9 были выявлены дефекты. Эксперты обнаружили ряд проблем с лопастями турбины, которые подают топливо в двигатели ракеты.