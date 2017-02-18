В Мюнхене началась встреча глав МИД «нормандской четверки»
Встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) началась в Мюнхене, передает РИА Новости.
Отмечается, что в переговорах принимают участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин.
Ожидается, что главной темой станут новая эскалация конфликта в Донбассе и реализация минских соглашений.
Ранее сообщалось, что главы МИД России и ФРГ, Сергей Лавров и Зигмар Габриэль, обсудили реализацию минских договоренностей по Украине.
Источник: "Газета.ру"