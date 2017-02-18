Светлана Миронюк покидает пост старшего вице-президента Сбербанка

Светлана Миронюк покидает пост старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, сообщили «Газете.Ru» два источника в отрасли.

Оперативный комментарий самой Миронюк получить не удалось.

Светлана Миронюк была назначена на должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка в феврале 2016 года.

Миронюк возглавляла агентство РИА Новости с 2006 года, покинув его в конце 2013 года, после того как РИА было объединено с радиостанцией «Россия сегодня». Возглавил объединенный ФГУП Дмитрий Киселев.