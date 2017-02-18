РПЦ: Противники передачи Исаакия пытаются "раскачать лодку"

Противники передачи Исаакиевского собора пытаются «раскачать лодку», считает председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. 18 февраля он заявил об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».



"Мы видим сейчас, как иной раз пытаются на самых обыденных и незначительных инцидентах раскачать нашу лодку. Вот эта продолжающаяся полемика вокруг Исаакиевского собора. Ну казалось бы, о чем здесь говорить? Очередной храм возвращается церкви. Почему из этого делается такой всемирный скандал?" — сказал представитель РПЦ, подчеркнув, что это происходит именно из-за того, что "есть люди", которые "хотят раскачать лодку".



Священнослужитель также добавил, что "эти люди, как шарманку, крутят свою либеральную песню", для того чтобы "показать, что у нас все плохо, что у нас происходит клерикализация, что церковь захватывает все позиции".



Отметим, накануне все ведущие государственные СМИ сообщили, что решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны.

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование церкви на 49 лет.

Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.

Тем временем ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили предать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.

Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.

В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек. В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом.