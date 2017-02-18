Еще
19:13 18.02.2017
Пришлите свою новость!
18:58
Греф заявил об окончании жесткого кризиса в России
18:50
Режиссер Гусман назвал Поклонскую "неумной девочкой"
18:43
Пожар в Адмиралтейском районе ликвидирован
18:31
SpaceX отменила запуск Falcon 9 за десять секунд до старта
18:23
В Мюнхене началась встреча глав МИД «нормандской четверки»
18:17
В поселке Свердлова горит кровля жилого дома на 200 "квадратах"
18:13
Светлана Миронюк покидает пост старшего вице-президента Сбербанка
17:42
РПЦ: Противники передачи Исаакия пытаются "раскачать лодку"
17:22
На Розенштейна горит складское помещение
17:17
В Бельгии поезд сошел с рельсов, 30 пострадавших
17:10
Россия признала действительными паспорта ЛДНР
17:07
Росстат улучшил оценку по промышленному росту в 2016 году
17:03
Иранская нефтяная компания подтвердила первый контракт на поставку в Белоруссию
16:42
В московском подвале замуровали стаю кошек
16:34
Лавров рассказал об условиях для отмены запрета на импорт еды из Европы
16:16
Лавров заявил о желании России иметь взаимоуважительные отношения с США
16:12
"Фонтанка" получила от военных награду за "Аврору"
15:55
Россия отказалась снять санкции против ЕС до выполнения минских договоренностей
15:41
В Москве владельцы испачканных краской машин отсудили миллион у тех, кто их испачкал
15:24
В Авдеевку приехала депутат Польши для «документации преступлений» ополченцев
15:08
В Италии из-за схода снежной лавины погибли трое альпинистов
14:53
SpaceX отложила запланированный полет на Марс на 2020 год
14:46
СМИ раскритиковали Трампа за шутку насчет возраста
14:43
Истребители F-15 перехватили самолет возле резиденции Трампа
14:29
Мединский объяснил революцию 1917 года нежеланием действовать на благо России
14:24
Школьника из Сосново ищут в петербургской подземке
13:59
На востоке Финляндии для туристов и спортсменов открылась ледяная пещера
13:53
Меркель: За последние 25 лет мы так и не смогли наладить отношения с Россией
13:49
Чубайс признал негативное влияние укрепления рубля на "Роснано"
13:47
В Новороссийске загоревшиеся боеприпасы травмировали четырех военных
13:35
В Пулково нашли немецкие гранаты, отправленные в Бостон
13:26
Bloomberg узнал о планах по назначению сына Сергея Иванова главой АЛРОСА
13:04
Двое граждан Узбекистана задержаны после ночных изнасилований в Петербурге
12:52
Вице-президент США заявил об ответственности России за войну в Донбассе
12:43
В Крыму задержан боец крымскотатарского батальона
12:36
SpaceX доставит супербактерию на борт МКС
12:31
Главный анестезиолог больницы Кировска найден мертвым на рабочем месте
12:20
В Петербурге сотрудник ФСО не смог отбиться от ночного налетчика
12:12
Навальный открыл предвыборный штаб в Новосибирске
11:49
В Петербурге молодой человек купил иномарку за завтраком, а расстался с ней за обедом
11:42
В Харькове две вооруженные группировки устроили перестрелку
11:36
Обама занял 12-е место в историческом рейтинге президентов США
11:30
Билл Гейтс предложил облагать роботов налогами
11:27
В Турции задержали репортера немецкой Die Welt
11:23
В Петербурге три школьницы отравились таблетками
11:18
В ФБР провели закрытую встречу по «вмешательству России» в выборы США
11:12
На вологодской трассе фура врезалась в опору ЛЭП - водитель погиб
10:47
В совхозе в Шушарах сгорела квартира
10:42
В Шуваловском карьере утонул джип "Чероки"
10:33
Минобороны Франции: НАТО должно реагировать на возможное размещение ракет Россией
10:22
Задержан четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама
10:04
Трамп нашел в США "врагов народа"
02:38
Царское Село вновь засветится
02:17
Петербуржцам представят и продадут лучшие детские книги со скидками
02:01
Михаил Ефремов предстанет перед зрителем в трёх ипостасях
01:49
Шотландские панки The Exploited проверят на прочность петербургскую публику
01:33
На “Лендоке” покажут новый фильм Алины Рудницкой
01:14
«Хоронько Оркестр» выступит в стиле «кабаре на грани фола»
00:51
В Кудрово девушка на BMW сбила мужчину
00:37
Фондовый рынок США закрылся ростом
00:18
В Саратове похоронное агентство снова опередило врачей скорой
00:05
В Германии запретили продавать куклу Кайлу из-за боязни шпионажа
17/02
МРЭО во Всеволожске не будет работать в субботу
17/02
В НАТО заговорили о необходимости диалога с Россией
17/02
В Германии литературное агентство отказалось представлять Прилепина
17/02
Мировые цены на нефть растут
17/02
Китай назвал условия сотрудничества с США
17/02
Американские аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 70 долларов к лету
17/02
Рассерженные белорусы маршировали против декрета о тунеядстве
17/02
Во дворе на Наставников нашли мёртвого мужчину
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
18.02.2017 17:42

РПЦ: Противники передачи Исаакия пытаются "раскачать лодку"

Противники передачи Исаакиевского собора пытаются «раскачать лодку», считает председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. 18 февраля он заявил об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
 

"Мы видим сейчас, как иной раз пытаются на самых обыденных и незначительных инцидентах раскачать нашу лодку. Вот эта продолжающаяся полемика вокруг Исаакиевского собора. Ну казалось бы, о чем здесь говорить? Очередной храм возвращается церкви. Почему из этого делается такой всемирный скандал?" — сказал представитель РПЦ, подчеркнув, что это происходит именно из-за того, что "есть люди", которые "хотят раскачать лодку".


Священнослужитель также добавил, что "эти люди, как шарманку, крутят свою либеральную песню", для того чтобы "показать, что у нас все плохо, что у нас происходит клерикализация, что церковь захватывает все позиции".


Отметим, накануне все ведущие государственные СМИ сообщили, что решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны. 

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. 

Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.
Тем временем ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили предать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.
Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.
В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек. В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Зачем в Кремле заговорили про Исаакий
Кто делил Исаакий "без ведома Кремля"
Патриарх: Пусть никогда более тема Церкви и ее роли, тема искусства и культуры не разделяет наш народ
Ковалев просит главу СК привлечь Милонова за «разжигание»
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
16.02.2017 09:00

КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля

На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28

Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»

Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59

Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift

«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Режиссер Гусман назвал Поклонскую "неумной девочкой"
В Мюнхене началась встреча глав МИД «нормандской четверки»
РПЦ: Противники передачи Исаакия пытаются "раскачать лодку"
Россия признала действительными паспорта ЛДНР
Иранская нефтяная компания подтвердила первый контракт на поставку в Белоруссию
Лавров рассказал об условиях для отмены запрета на импорт еды из Европы
Лавров заявил о желании России иметь взаимоуважительные отношения с США
Россия отказалась снять санкции против ЕС до выполнения минских договоренностей
В Авдеевку приехала депутат Польши для «документации преступлений» ополченцев
СМИ раскритиковали Трампа за шутку насчет возраста
Зачем в Кремле заговорили про Исаакий
Межфракционная измена
Почему губернаторы попали под «страшный суд»
Идите в город-сад
Как варяг Никитин варяга Митина сменил
КС провёл спецоперацию «Дадин»
Навальный-2018: осужденный, свободный, злой
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
Зачем Навальный приезжал в Петербург
ЗакС: Враги на улице, в Исаакии и в Смольном
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Шуваловском карьере утонул джип "Чероки"

Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа

Шнур прошелся по Исаакию в стихах

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Вышенков: Все об отце русской параши

Петербург услышал, как звучит Древний Китай

Новости компаний
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.