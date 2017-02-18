В Бельгии поезд сошел с рельсов, 30 пострадавших
Около железнодорожной станции в бельгийском городе Лёвен сошел с рельсов пассажирский поезд. В полиции сообщили об одном погибшем, от 15 до 30 человек получили травмы.
Судя по фотографиям с места крушения, один из вагонов поезда опрокинулся на бок. Причина аварии пока не установлена. На железнодорожной линии приостановлено движение.
NOS: Bij het station in Leuven is een passagierstrein ontspoord. Daarbij kwam iemand om het leven: https://t.co/Yh17smg0XV #NLNieuwsAlert— NLNieuwsAlert (@NLNieuwsAlert) February 18, 2017
Источник: "Медуза"