В Бельгии поезд сошел с рельсов, 30 пострадавших

Около железнодорожной станции в бельгийском городе Лёвен сошел с рельсов пассажирский поезд. В полиции сообщили об одном погибшем, от 15 до 30 человек получили травмы.

Судя по фотографиям с места крушения, один из вагонов поезда опрокинулся на бок. Причина аварии пока не установлена. На железнодорожной линии приостановлено движение.