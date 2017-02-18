Россия признала действительными паспорта ЛДНР

Россия признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные властями ДНР и ЛНР, сообщается на сайте президента России.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В указе, в частности, сказано, что Российской Федерацией признаются действительными "документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств".

Указ вступает в силу сегодня.